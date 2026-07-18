台積電法說、新青安3.0來了、台股史詩級崩跌2953點 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-18 10:42

台積電 (2330-TW) 周四 (16 日) 召開法說會，資本支出大幅上調至 600 至 640 億美元；行政院周四通過新青案 3.0 方案，預計 8 月 1 日開始實施；台股周五 (17 日) 大跌 2953.71 點，創單日歷史最大跌點，本周跌 2683 點，同創單周最大跌點，以下為本周大事回顧：

台積電法說、新青安3.0來了、台股崩跌2953點創紀錄，本周大事回顧。(圖：shutterstock)

〈台積電法說〉二度上調全年展望、加碼美國投資 九大重點一文看懂

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周四 (16 日) 召開法說會，第二季 EPS 達 27.25 元創下新高，累計上半年大賺近 5 個股本，第三季美元營收中位數估再增 12%，資本支出大幅上調至 600-640 億美元，同時也加碼美國投資 1,000 億美元，在美國總投資額達 2,650 億美元。

新青安 3.0 重點懶人包：5 大條件更新 婚育補助最高可貸 1500 萬

行政院通過新青安 3.0 方案，周四 (16 四) 行政院會拍板將自 115 年 8 月 1 日起正式實施，以減輕負擔、快樂婚育、精準對象及完善機制四大面向推動。新方案在既有基礎下，新增借款人年齡、年所得限制及購屋總價上限，同時大幅提高婚育家庭的貸款額度，並透過跨部會機制強化貸後管理，以落實自住使用並提升資源分配的精準度。

台股崩跌 2953 點史上最慘烈！大逃殺壓垮季線和 4 萬 3 大關

隨著台積電法說並未有驚喜，市場爆出失望性賣壓，台股周五 (17 日) 開低走低，終場收在最低點 42,671.27 點，跌幅高達 2,953.71 點，為單日歷史最大跌點，跌幅重達 6.47%，直接殺破季線，成交量爆出 1.2 兆元，周線也呈現連二黑，周跌幅高達 2,683 點，同創單周最大跌點。

〈亞洲生技大展〉卓榮泰：生技產業聚焦三大面向 拚 2030 年新增逾千億元民間投資

亞洲生技大會周四 (16 日) 舉辦開幕典禮，行政院長卓榮泰致詞時指出，行政院將生技醫療產業納入國家 13 項關鍵戰略產業之一，將聚焦 AI 導入、數據整合以及藥物韌性三大發展方向，目標 2030 年新增 1000 億元以上的民間投資。

史上最強上半年！13 家金控狂賺 4408 億元 銀保證全面開花

上市金控 2026 年 6 月自結獲利全數出爐！受惠台股交投熱絡、日均量頻頻破兆，以及各大壽險在高檔精準實現股票利得，13 家上市金控單月合賺約 735 億元，較上月略減，不過，上半年累計獲利狂飆至 4408.75 億元，年增 1 倍，不僅刷新歷史同期紀錄，更有多家金控只花半年就賺贏去年全年。其中，國泰金奪下單月獲利王寶座，而富邦金仍是累計獲利與 EPS 雙冠王。

昇達科擬斥 17 億元收購巨頻科技 51% 股權 預計 8 月完成交割

昇達科 (3491-TW) 周三 (15 日) 召開重大訊息說明記者會，董事會決議以不超過 17 億元，收購巨頻科技 51% 股權，將有助於強化公司在低軌衛星、毫米波通訊市場之產品組合、技術能力及客戶廣度，預計 8 月完成交割。

〈國泰世華新董座〉陳祖培揭「內控、風控、客戶信賴」三大要務 發豪語邁向業界第一