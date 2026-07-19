鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-19 11:18

受美伊衝突急遽升溫，影響地緣政治風險升溫，帶動國際油價持續上漲，布蘭特原油期貨由每桶 80 美元最高遽漲至 88 美元，創進 1 個月以來新高，也激勵與油價正相關的台塑化 (6505-TW) 在外資連 9 買挹注下，周漲 38.27%，收 81.3 元，創近 2 年多來收盤新高，日 K 連收 5 紅。

中東局勢升溫油價勁揚，外資連9買點讚台塑化周漲38.27%創波段新高。(圖：shutterstock)

台股上周遭韓股重挫影響，單周下跌 1,400 多點，電子股成為殺盤重心，塑化股卻在油價上漲下，成為資金避風港，搭配第 3 季進入塑化廠旺季，法人預估台塑化預期第 3 季石化上游原料乙烯、丙烯報價看好，為營運添利。

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台塑化 6 月營收為 636.83 億元、月增 10.2%、年增 18.5%，今 (2026) 年上半年累計營收為 3,449.72 億元、年增 8.2%。

台塑化指出，在煉廠完成歲修、原油陸續到貨，帶動煉製量及產品銷售量同步增加，第 3 季煉油開工率預估升至 87%，輕油裂解廠 OL#3 進行年度定檢及配合石化下游實際需求，預計第 3 季平均產能利用率將達到 42%。