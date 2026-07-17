「人踩人」去槓桿大清洗！台股單日慘烈蒸發9.61兆元 單周縮水8.6兆元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-17 18:45

全球市場「去槓桿」風暴來襲！受到韓股市頻頻熔斷衝擊，台股多頭信心崩盤，加權指數今 (17) 日崩跌 2,953.71 點，創下歷史單日最大跌點紀錄，市值蒸發 9.61 兆元，電子權值股、AI 熱門股血流成河。在融資額度高達 6000 億元的高檔水位下，一有風吹草動隨即引爆減槓桿賣壓潮。統計本周台股下跌 2,683.34 點，周線跌幅為 5.92%，上市公司市值慘烈蒸發高達 8.67 兆元。

「人踩人」去槓桿大清洗！台股單日慘烈蒸發 9.61兆元。(鉅亨網資料照)

大盤今天重挫 2,953.71 點、大跌 6.47%，終場以最低點 42,671.27 點作收，直接摜破季線；OTC 指數跌幅更是來到 -7.02%。玉山中小型股基金經理人杜欣霈指出，近期台股表現受到國際市場走跌衝擊，加上先前市場對利多消息標準越來越高、台股融資額度亦維持 6,000 億以上的高檔水位。在這種市場高槓桿的背景下，一出現風吹草動就容易引發連鎖反應。

‌



今日盤面上，近月強勢族群如記憶體、被動元件、載板等均慘遭跌停命亂，顯示市場在恐慌情緒下，高槓桿籌碼正急於出場。杜欣霈研判，短期因市場漲多且籌碼趨於混亂，因而出現激烈的去槓桿情況，不過若將眼光放至中長線，去化融資籌碼對於市場長遠的健康發展反而是好事，建議投資人可在去槓桿過程中分批承接布局。

根據證交所最新官方統計，截至 2026 年 7 月 17 日，全體上市公司市場總值為新台幣 139 兆 3,624.07 億元，相較於上周 (7 月 9 日) 的 148 兆 387.68 億元，單周市值大幅縮水 8 兆 6,763.61 億元，減幅約為 5.86%。

證交所統計，本周集中交易市場總成交金額達 5 兆 5,870.97 億元。在多頭重創之際，三大法人合計自台股大幅提款 3,807.78 億元，其中外資大舉賣超 3,102.42 億元 (連續第 4 週站在賣方)，自營商賣超 1,248 億元，僅有投信法人持續買超 542.64 億元 (連續第 13 週加碼)。

觀察本周各產業跌幅，以玻璃陶瓷類下跌 11.85% 受創最深；而成交金額前兩名仍由半導體類 (2 兆 48.67 億元，占比 39.91%) 及電子零組件類 (1 兆 2,692.47 億元，占比 25.27%) 包辦，顯示電子半導體族群在此波融資去槓桿的震盪中首當其衝。

杜欣霈表示，儘管短期內籌碼面顯示風險上升，且出現量能縮減、價量背離的狀態，但整體 AI 趨勢的大方向並無變化，美股企業獲利與債務槓桿仍屬溫和。