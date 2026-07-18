鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-18 10:37

台股周五 (17 日) 慘遭血洗暴跌 2953 點，創單日歷史最大跌點，本周跌 2683 點，同創歷史單周最大跌點，資金明顯轉向防禦類股，電信三雄中華電信 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW) 及遠傳 (4904-TW) 逆勢走揚，於上周除息後，本周全數完成填息。

〈熱門股〉台股遭血洗 防禦型電信三雄吃香 本周順利走完填息路。(圖：shutterstock)

遠傳本周漲勢最強勁，漲 8.42%，一舉站上月線，周五收 103 元，站回除息前價格，三大法人也連續 2 個交易日買超，本周合計買超 1.9 萬張。遠傳於 7 月 8 日除息，每股配發 3.890281 元現金股利，除息參考價 99.2 元，8 個交易日完成填息。

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中華電信本周漲 3.37%，收復半年線，周五收 138 元，三大法人同樣連續 2 個交易日買超，本周合計買超 2.9 萬張。中華電信 7 月 9 日除息，每股配發 5.2 元現金股利，除息參考價 134.5 元，除息前一日收盤價為 139.5 元，雖未站回除息前價格，但在 7 個交易日即完成填息。

台灣大本周漲 2.3%，站上半年線，周五收 111 元，三大法人已連續 6 個交易日買超，本周大買 4.1 萬張。台灣大 7 月 9 日除息，每股配發 4.744 元現金股利，除息參考價 108.5 元，雖尚未站回除息前一日收盤價 113 元，但仍在 7 個交易日完成填息，創下近年最快填息紀錄。