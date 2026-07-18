鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-18 22:40

自美伊戰爭爆發以來持續擔任斡旋角色的巴基斯坦，正面臨被迫「選邊站」的巨大壓力。

《路透社》上週四 (16 日) 援引巴國官員消息報導指出，針對沙烏地阿拉伯與葉門胡塞武裝組織日前爆發的嚴重互相攻擊事件，巴國政府與軍方領導人已向伊朗最高層鄭重傳遞立場稱「對沙烏地阿拉伯的攻擊就是對巴基斯坦的襲擊」，並明確告知這是巴國不可觸碰的「紅線」。

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巴國此舉依據去年 9 月與沙國簽署的《共同戰略防禦協議》，該條款約定第三方對任一國的攻擊將視為對兩國的共同侵略。

胡塞武裝上週一 (13 日) 以沙國空襲薩那機場為由，向沙國西南部艾卜哈國際機場發射飛彈與無人機，被視為 2022 年以來雙方最嚴重衝突。

巴基斯坦安全與地緣政治分析師 Muhammad Amir Rana 坦言，緊張局勢「驟然升級」出乎意料。

外界憂心若沙胡戰火重燃，美伊戰事將進一步外溢，尤其是胡塞武裝組織據報已在曼德海峽部署飛彈，威脅封鎖這條連接紅海與亞丁灣的能源咽喉。

在荷姆茲海峽受阻下，沙國正依賴橫貫東西輸油管將原油經延布港輸出，曼德海峽若斷航將重創全球供應。

巴基斯坦高度依賴中東油氣進口，國內能源已受戰事波及，巴國外交部上週四呼籲各方克制透過外交解決。