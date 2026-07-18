SpaceX傳與五角大廈洽談AI合作 擬供數十億美元資料中心算力

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-18 09:30

SpaceX傳與五角大廈洽談AI合作，擬提供數十億美元資料中心算力(圖：Shutterstock)

若合作案順利達成，將進一步深化美國國防部與 SpaceX 的合作關係。SpaceX 目前已是五角大廈的重要合作夥伴，負責火箭發射、衛星通訊及飛彈追蹤等多項任務。

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與許多大型企業相同，美國國防部近年也積極擴充雲端運算能力，以支援情報機構及軍事 AI 應用。

亞馬遜 (AMZN-US) 去年底曾宣布，將透過旗下雲端服務事業 Amazon Web Services(AWS)，投資最高 500 億美元，為美國政府客戶擴建 AI 及超級運算基礎設施。

《華爾街日報》指出，SpaceX 與美國國防部的談判仍在進行中，最終仍可能破局。

SpaceX 近幾個月已陸續簽下多項大型 AI 算力合作案。今年 6 月，SpaceX 與 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 簽署多年期雲端服務協議，將提供約 11 萬顆輝達 (Nvidia)(NVDA-US)AI 晶片及相關運算基礎設施。

AI 新創 Anthropic 今年 5 月也宣布，已與 SpaceX 達成合作，將全面使用 SpaceX 位於美國田納西州曼菲斯 (Memphis) 的 Colossus 1 運算設施，新增 300MW 的運算容量。