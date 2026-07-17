鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Huntington Ingalls Industries IncHII-US的目標價調降至354.5元，幅度約3.54%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Huntington Ingalls Industries Inc(HII-US)提出目標價估值：中位數由367.5元下修至354.5元，調降幅度3.54%。其中最高估值431元，最低估值280元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予Huntington Ingalls Industries Inc評價：積極樂觀9位、保持中立6位、保守悲觀0位。

Huntington Ingalls Industries Inc今(17日)收盤價為271.05元。近5日股價下跌3.54%，標普指數下跌0.13%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

美股HII市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Huntington Ingalls Industries Inc271.05-2.43%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty