鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-17 20:02

2026 年是一卡通 iPASS MONEY 電支獨立營運元年，雖然 6 月代收付金額因繳稅季結束微幅下滑至 18.3 億元，但在實體消費、新通路及繳費動能帶動下，7 月業績可望強勁反彈。為持續擴大生態圈，一卡通今 (17) 日宣布，透過「iPASS Connect+」計畫攜手新創夥伴「應援科技」與「Flexii」，將公益捐款、零工經濟等生活服務納入支付場景，把「綠點折抵公益捐款」與「零工當日即時領薪」納入 iPASS MONEY APP 當中，為 720 萬用戶打造結合支付、永續與彈性就業的全新數位生活生態系。

一卡通總經理鄭鎧尹表示，一卡通自 2022 年起便積極推動「iPASS Connect+」計畫，希望將一卡通擁有的政府、交通與消費等多元場景資源與大數據開放給新創夥伴。2026 年是一卡通電子支付獨立營運的元年，其自有獨立 APP 的平台支援與行銷資源規模皆大幅升級。

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觀察 6 月的代收付數據，交易金額相較於 5 月的高峰出現微幅下滑，降至約 18.3 億元。鄭鎧尹解釋，主要是因為 5 月正值年度繳稅旺季，吸引大量用戶透過電支繳納稅規費，6 月稅季結束，相關代收付費用自然回歸正常水位，因而產生季節性的微幅修正。

然而，雖然繳費筆數下降，但 6 月的實體與線上消費數據仍呈現強勁的上升趨勢。隨著 7 月份更多大型消費通路 (如誠品生活、微風集團等) 全面開通上線，加上一卡通針對暑期旺季、公路養管費等繳費項目祭出大規模行銷回饋，預期將顯著帶動整體消費與繳費動能。鄭鎧尹透露，目前 7 月顯現的數據非常樂觀，預估代收付交易金額將大幅度優於 5 月及 6 月，展現出電支獨立營運後的強勁成長動能。

一卡通本次與國內最大一站式捐款金流平台「應援科技」深度合作，於一卡通 iPASS MONEY APP 首頁開設全新的「捐款專區」，一舉串接全台數百家公益與非營利組織。應援科技創辦人暨總經理蕭新晟指出，應援科技創業六年來已累積超過五千家合作夥伴，提供涵蓋金流、會員關係管理、對帳與電子發票等後勤支援。

本次合作最大的亮點在於「一卡通綠點」的應用場景延伸。未來，iPASS MONEY 的 720 萬用戶，可將日常搭乘交通、消費累積的一卡通綠點，直接折抵公益捐款金額 (1 點綠點相當於 1 元)，讓消費回饋轉化為支持公益的力量。

為鼓勵全民參與，一卡通自 2026 年 7 月 17 日至 12 月 31 日止推出「捐款 10% 回饋」活動，活動期間透過專區捐款可享一卡通綠點 10% 回饋 (每人每月最高 200 點，每月總額度 100 萬點)。此外，一卡通亦發起「守護浪浪．讓 i 延續」計畫，活動期間加碼提撥累積捐款總額的 1% 捐助「社團法人高雄市愛護流浪狗協會 - 趙媽媽狗園」，發揮企業社會責任。

針對快速成長的零工經濟，一卡通導入 Flexii 零工媒合平台，支援「工作完成、領薪入帳」的即時撥薪模式，薪資匯入一卡通帳戶後即可直接進行消費、轉帳或依法規提領至其他銀行，大幅提升勞動者的資金調度效率。