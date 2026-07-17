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營收速報 - 2026年7月18日台股中小型公司6月營收一覽（新增5家）

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本次公布6月營收一覽

截至台北時間2026年7月18日07:55，彙整前一日公布6月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計2097家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
淘帝-KY-貿易百貨業 9,720萬 72.8%
聯德控股-KY-電子零組件業 6.47億 53.3%
光麗-KY-生技醫療業 2,991萬 37.1%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
光麗-KY-生技醫療業 2,991萬 7.7%
聯德控股-KY-電子零組件業 6.47億 6.1%
聯嘉投控-汽車工業 5.52億 0.4%
6月已公布營收一覽

截至目前，已公布6月營收報告（資本額<50億）的家數累計達2097家。其中營收年增大於 25％有752家，年增小於-20％有282家。

6月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 278家
介於10～50億 >= 0% 275家
介於10～50億 < 0% 144家
介於10～50億 <= -20% 200家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 474家
小於10億 >= 0% 426家
小於10億 < 0% 214家
小於10億 <= -20% 200家

6月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
元澄半導體-半導體業 3,352萬 239307.1%
安立璽榮-KY-生技醫療業 6,323萬 107066.1%
永虹先進-化學工業 1,107萬 48026.1%
心誠鎂-生技醫療業 1,160萬 41325.0%
富旺-建材營造業 4,598萬 20426.3%

6月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
聯上-建材營造業 1.66億 202319.5%
心誠鎂-生技醫療業 1,160萬 52622.7%
東哥遊艇-運動休閒 6.87億 30187.8%
三圓-建材營造業 14.44億 18599.4%
元澄半導體-半導體業 3,352萬 12453.2%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股營收速報台股營收6月營收半導體業元澄半導體貿易百貨業淘帝-KY

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淘帝-KY5.88+0.68%
聯德控股-KY82.4-5.83%
光麗-KY17.5-2.78%
聯嘉投控22.45-6.85%
心誠鎂79.5-1.85%
富旺12.75+0.39%
聯上14.7-1.67%
東哥遊艇150.5-3.22%
三圓10.25-2.38%
元澄半導體539-2.63%
安立璽榮-KY80.3-2.82%
永虹先進20.3-5.49%

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