營收速報 - 2026年7月18日台股中小型公司6月營收一覽（新增5家）

本次公布6月營收一覽

截至台北時間2026年7月18日07:55，彙整前一日公布6月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計2097家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

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6月已公布營收一覽

截至目前，已公布6月營收報告（資本額<50億）的家數累計達2097家。其中營收年增大於 25％有752家，年增小於-20％有282家。