鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-17 15:54

手機品牌 HONOR 今 (17) 日在台北發表最新銷售數據，日前在台灣市場推出的年度重磅機款 HONOR 600 系列首波銷售即傳捷報，不僅創下三天熱銷破千台的佳績，上市後一周買氣更持續攀升，並於本週一舉突破單日銷量新高，官方預計將於今年全台增設 5 間門市。

在通路合作方面，榮耀與獨家電信合作夥伴遠傳電信 (4904-TW) 攜手，遠傳電信成為消費者高性價比購機的首選渠道。旗下機種 HONOR 600 憑藉優於同級的售價成為近期熱門指定機款，吸引大批用戶以最低 0 元起的指定資費方案入手，其中又以 12+512GB 的大容量版本最受市場青睞，成功將網路觀望人潮轉化為實質購買力。

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本次首波買氣的爆發，主要得益於品牌邀請李多慧擔任創作大使所帶動的強大效應，其同款明星配色旭日橙人氣爆棚，佔整體銷量高達五成。該系列主打業界獨家的 AI 圖轉影片功能，在李多慧日常社群分享的推波助瀾下，在社群上掀起大批創作熱潮，成功吸引大量重視社群創作與自我風格的年輕族群湧入實體門市指名詢問。