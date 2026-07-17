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盤中速報 - 恆生指數下跌-554.38點至24454.22點，跌幅2.22%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間17日01:02，恆生指數下跌554.38點（或2.22%），暫報24454.22點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.07%
  • 近 1 月：+2.1%
  • 近 3 月：-5.25%
  • 近 6 月：-6.84%
  • 今年以來：-2.43%

焦點個股


生物科技概念領跌-7.59%。其中 雲頂新耀(01952-HK) 下跌 14.84% ; 歌禮製藥－Ｂ(01672-HK) 下跌 13.68% ; 科濟藥業－Ｂ(02171-HK) 下跌 13% 。

黃金及貴金屬概念領跌-6.13%。其中 港銀控股(08162-HK) 下跌 8.82% ; 龍資源(01712-HK) 下跌 8.73% ; 招金礦業(01818-HK) 下跌 8.32% 。


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恆生指數24344.76-2.65%
現貨黃金3987.580.44%
雲頂新耀24.400-16.2%
歌禮製藥－Ｂ8.630-18.6%
科濟藥業－Ｂ15.160-11.2%
港銀控股0.610-10.3%
龍資源4.080-10.9%
招金礦業16.890-9.34%

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