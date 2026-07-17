鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-17 19:47

投資台灣事務所今 (17) 日通過 6 家企業擴大投資案，包含台商回台方案的新應材 (4749-TW)，以及中小企業方案的貫理工業、埔豐新技材料、合億國際企業、利汎科技與伽億，合計 83.3 億元。新應材身為國內少數能提供半導體先進製程與先進封裝關鍵化學品的指標廠商，本次第三度申請回台方案，預計斥資 45.2 億元於龍潭科學園區興建智慧化工廠與實驗室。該廠將全面導入 AI 生產系統與物流整合技術，並同步規劃太陽能發電與生質甲醇發電系統，以大幅提升綠電使用率，強化半導體特用化學品自主供應鏈。

在中小企業投資方案部分，貫理工業為因應北美售後維修市場需求，決定投資 19.6 億元於桃園平鎮興建三座智慧新廠，導入自動化產線與 AI 管理系統。埔豐新技材料則投入 2.7 億元在台中東勢擴充複合材料產能，並運用人工智慧代理技術建構量產驗證流程。合億國際企業考量半導體化學容器需求成長，斥資 2.3 億元於嘉義梅山興建第二廠，落實全自動化智慧製造與製程餘料循環利用。

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此外，深耕半導體封裝導線架的利汎科技，將投入 2.7 億元在新竹廠區建置高效能高精細選鍍銀智能化產線，滿足車用電子與雲端運算的高精度需求。而巧新科技子公司伽億則規劃投資 10.8 億元，在屏東建設再生鋁熔煉與高階低碳材料生產基地，透過 AI 技術與餘熱回收系統，打造高效節能的循環經濟產線。