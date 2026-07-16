鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-16 19:56

正崴 (2392-TW) 宣布，旗下德州廠於美國時間 7 月 14 日在德州沃思堡（Fort Worth）AllianceTexas 正式啟用，直接回應北美客戶對在地化、韌性供應鏈的需求，這也是正崴在美國設立的首座 AI 示範工廠。

正崴德州廠正式啟用 首座美國AI示範工廠。(鉅亨網資料照)

正崴將分階段在德州廠落地其 AI 工廠架構，範圍涵蓋表面黏著技術（SMT）與最終組裝、測試及包裝（FATP）產線，並透過 AI 驅動的自動化提升生產彈性、降低換線成本，德州廠的設立也呼應正崴全球營運同步展開的轉型腳步。

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正崴集團總經理郭守富表示，正崴四十年的電子製造經驗，以及在全球工業據點的佈局，是這次轉型真正的資本，正把這些經驗轉化為實際的 AI 能力。這不只是產線升級，而是製造業運作方式的重新定義，除了推動自家工廠的 AI 化，也希望協助全球製造業者，用同樣的方式建立自己的 AI 能力。

德州廠的先進技術基礎，來自正崴集團整合算力與機器人技術的 AI 工廠架構，包含集團旗下友崴（UBILINK）在台灣以 NVIDIA H100 架構建置的大規模 GPU 高效能運算平台，提供穩定快速的運算基礎。星科國際（SYNCROBOTIC）則同步開發 AI 與機器人系統，將算力延伸至工業現場。