鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-07 19:26

百貨龍頭新光三越今 (7) 日公布上半年全台業績成長超過 20%，而世足賽開打後運動周邊業種銷售年增幅更高達近 50%，新光三越樂觀期待，即將開跑的夏天卡利 HIGH 全檔期業績可成長近 40%。

新光三越指出，上半年超市、家庭用品、女性雜貨和活動檔期表現都不錯，尤其高端消費動能很穩定，例如珠寶高端腕錶等，且娛樂性種類和 IP 快閃與展演親子活動等需求均相當熱絡。

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隨著《夏天卡利 HIGH 就是購划算》9 日開跑，新光三越祭出會員用 skm pay 刷卡最高加碼回饋 7%，「購物管家－新新」導入試算服務，並積極搶攻男性消費版圖，提出「男人升級清單」4 大趨勢禮品，涵蓋 AI 刮鬍刀、AI 智慧家電、送爸爸數位相機和日系機能抗高溫穿搭等。

而對於百貨兵家必爭之地的美妝保養市場，新光三越一口氣攜手 120 大美妝品牌，強打醫美級保養、原生感底妝。

此外，新光三越也集結美食名店和人氣 IP 快閃店，打造沉浸式體驗熱潮，並以百場活動串聯藝術、IP 和美食等，提出夏日生活圈。

新光三越進一步提到線上布局，6 月推出的 SKM BEAUTY 與 SKM MEN’S 雙專館反應熱烈，在 618 電商大檔中成功引流超過 50% 的純數位年輕新客 (25–35 歲)，且外縣市客群高達 70%，因此，本次卡利 HIGH 檔期加碼，雙專館特推新品牌與獨家商品，且線上線下同步累計。

目前新光三越線上商品數已破萬款，並持續導入寵物周邊商品、女裝等，並以商品策展模式滾動調整上新，線上獨賣商品約 10-20%，期與其他線上銷售平台做出差異化。