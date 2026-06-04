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截至台北時間2026年6月5日07:55，彙整前一日公布5月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計203家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|大城地產-建材營造業
|1,769萬
|53503.0%
|馥鴻-其他業
|596萬
|1505.7%
|天剛-資訊服務業
|11萬
|1485.7%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|天剛-資訊服務業
|11萬
|3600.0%
|雲象科技-創-生技醫療業
|1,661萬
|1048.6%
|安圖斯-電腦及週邊設備業
|3.14億
|96.5%
截至目前，已公布5月營收報告（資本額<50億）的家數累計達203家。其中營收年增大於 25％有66家，年增小於-20％有22家。
5月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|27家
|介於10～50億
|>= 0%
|38家
|介於10～50億
|< 0%
|10家
|介於10～50億
|<= -20%
|19家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|39家
|小於10億
|>= 0%
|49家
|小於10億
|< 0%
|16家
|小於10億
|<= -20%
|19家
5月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|大城地產-建材營造業
|1,769萬
|53503.0%
|台睿-生技醫療業
|513萬
|30094.1%
|華上生醫-生技醫療業
|124萬
|1896.8%
|馥鴻-其他業
|596萬
|1505.7%
|天剛-資訊服務業
|11萬
|1485.7%
5月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|天剛-資訊服務業
|11萬
|3600.0%
|雲象科技-創-生技醫療業
|1,661萬
|1048.6%
|台睿-生技醫療業
|513萬
|349.1%
|新門-綠能環保
|2,073萬
|128.9%
|華友聯-建材營造業
|1.11億
|106.3%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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