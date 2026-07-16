鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-16 12:40

AI 需求強勁，台灣重要電源產業大廠都急於在美國德州加碼投資擴充，以「美國製造」加速在美國落地，未來將在美國當地提供端對端服務，而在美國在地需求可望急速開展的同時，AI DC 繼電器供應廠松川精密 (7788-TW) 也不排除二度上修全年資本支出進行在墨西哥廠的加速產能擴充，以應建立供應鏈生態圈的需求。

松川精密 2026 年首季財報營收及獲利同改寫歷史新高，稅後純益 1.78 億元，季增 59.83%，年增 22.48%，每股純益達 2.22 元，由於目前市場對包括 AI 伺服器等應用需求量大幅成長， 松川也加速投資新產能，預計松川在今年將投資逾 4 億元在墨西哥及越南增設新產能。但此一支出就松川墨西哥廠而言， 並不包括重要電源客戶擴廠後的需求的量能。

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松川墨西哥廠原設立爲對接美國電動車廠德州超級工廠生產的車用電子供應鏈物流，松川精密主管指出，估量電源市場龐大的需求及客戶加速的擴張，松川將不排除二度上修全年資本支出爲因應電源廠的設廠進度及生產需求。

松川精密在 2026 年年初已完成台灣嘉義廠及越南聯盟廠的擴充，目前持續在墨西哥及越南增設新產能中，今年資本規劃已上修到超過 4 億元，但爲進一步融入台灣電源廠的生態圈，將配合重要客戶端的需求及生產進度對還有 50% 生產擴充空間的墨西哥廠加以進一擴充。

松川營運走在上升的軌道上，並加上原台興電子營收併表，單月營收續創新高並首度突破 8 億元大關，松川精密今 (8) 日公布 2026 年 6 月營收達 8.28 億元，月增 13.35%，年增 65.66%， 除松川積極投資擴充產能上線之外，並已在 4 月通知客戶端繼電器產品售價，其效益挹注營收及獲利並在第二季起陸續顯現。

松川精密公布最新營收在第二季 22.6 億元續創新高，季增 21.68%，年增 40.28%，1-6 月營收 41.16 億元，年增 27.32%。