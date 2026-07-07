鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-07 15:59

繼電器供應商松川精密 (7788-TW) 營運正走在上升的軌道之中，松川精密今 (7) 日並公布去年 2 元股息訂 7 月 24 日除息交易，股息 8 月 21 日發放，松川除積極投資擴充產能之外，並已在 4 月通知客戶端繼電器產品售價，其中效益挹注營收 及獲利並在第二季起陸續明顯顯現。

松川精密董事長王傳世。(鉅亨網記者張欽發攝)

松川精密尚未公布最新的 6 月營收資訊，但由公布 2026 年 5 月營收爲 7.31 億元，續創新高，年增 4%，自結單月稅後純益 1.02 億元，年增 2.61 倍，單月每股純益 1.27 元，已顯見生產經濟規模的擴大及反映成本的效益；而下半年起有開發對 DC800V 繼電器對 AIDC 電源大廠的新產品及新料號產品獲利效益。

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在目前被動元件、頻率元件等產品陸續因供需變化而調高產品價格同時，松川在 4 月已通知採取對繼電器產品調漲，依品項的供貨調漲幅度不一，且陸續生效。