鉅亨台北資料中心 2026-07-16 11:45

支持青年實現創業夢想，減輕創業初期資金壓力，兆豐銀行攜手高雄市政府青年局持續推動「雄挺利」青年創業貸款利息補貼計畫。「雄挺利」計畫已邁入第四年，透過最高 200 萬元貸款額度、最長 5 年及最高 2.5% 的利息補貼措施，協助青年創業者將寶貴資源投入事業發展，成功陪伴眾多在地青年降低創業初期財務壓力，穩健踏出逐夢第一步。

兆豐銀行表示，兆豐不只是金融服務的提供者，更是青年創業旅程中的最佳夥伴。自 115 年 7 月起，凡符合資格的青年創業者，向兆豐銀行申請並核准「青年創業貸款」，經高雄青年局審核通過後，即可享有最高 200 萬元貸款金額，最高 2.5% 利息由高雄市政府青年局全額補貼，補貼期間最長可達 5 年的優惠條件，大幅降低創業資金門檻，讓夢想不再遙不可及。

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為進一步提升服務便利性，兆豐銀行同步優化申辦流程，全面導入數位化金融服務，青年創業者只需完成經濟部「中小企業網路大學校」相關課程，即可就近洽詢兆豐銀行高雄地區分行，或透過線上申貸平台「小微 easy 貸」直接申請，突破時間與空間限制，讓忙碌的創業者隨時隨地都能完成申貸程序。

此外，兆豐銀行更提供貼心的一站式服務，在貸款核准後主動協助向高雄市政府青年局申請利息補貼，減少往返申辦的行政流程，讓青創業者得以專注於品牌經營與事業成長。從高雄出發，「雄挺利」已逐步成為青年創業的重要資源。兆豐銀行期盼透過持續推動「雄挺利」，讓青年創業不只是口號，更是青年築夢踏實的道路，未來兆豐將協助更多年輕世代實現創業夢想，共同開創屬於青春世代的嶄新未來。

兆豐銀行與高雄市政府青年局再度合作，持續推動雄挺利青年創業貸款利息補貼計畫，透過最高 200 萬元貸款額度、最長 5 年期以及最高 2.5% 的利息補貼，大幅減輕青創業者初期資金壓力，讓年輕世代能將有限資源聚焦於事業發展，穩健邁出創業步伐。

該計畫邁入第四年，自 115 年 7 月起，只要符合相關資格的青年創業者，向兆豐銀行申辦青年創業貸款，經高雄青年局審核核定後，即可享受利息全額補貼優惠，有效降低創業門檻。兆豐銀行強調，銀行不僅是資金提供者，更是青創團隊的重要夥伴，期望藉由實質的財務挹注，支持青年實現創業夢想。

為優化金融服務體驗，兆豐銀行全面導入數位化申辦流程。青創業者僅需完成經濟部中小企業網路大學校課程，即可就近前往高雄各分行辦理，或是透過線上申貸平台小微 easy 貸進行申請，不受時間與空間限制，隨時隨地都能快速啟動申貸程序。