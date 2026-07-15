鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-15 19:30

受到綜所稅稅款遞延至 6 月入帳的強大效應帶動，台灣信用卡市場迎來史上最狂的「黃金 6 月」。根據最新公布的數據，五大發卡銀行單月合計刷出高達 6088 億元，較去年同期翻倍暴增 117%，不僅寫下歷史單月新猷，更再現簽帳金額跨越千億大關的「三千金」，玉山銀更是氣走中信銀奪下刷卡王寶座，值得注意的是，國泰世華以 22.8 萬張發卡奪下單月冠軍。

稅款遞延入帳！五大行6月狂刷6088億元創歷史新高 玉山銀首登頂奪刷卡王。(圖：shutterstock)

綜觀五大發卡行 6 月簽帳金額表現，較去年同期全面成長。其中，玉山銀行高達 1609 億元，年增幅達驚人的 224%，創下該行單月歷史新高，也是今年以來玉山銀首度登頂。

‌



中信銀行以 1558.65 億元的亮眼成績緊追其後，年成長 132%；第三為國泰世華銀行 1247 億元，也是千億俱樂部成員之一，年增 82%；而台新銀行亦表現不俗，單月刷出 918.38 億元，創歷年單月新高，年增率達 109%；北富銀 755 億元居第五，較去年同期成長 48%。

去年因川普關稅戰，綜所稅繳納期限放寬至 2 個月，多數民眾都是晚鳥族，因此，去年稅款遞延至 7 月入帳，使得 6 月比較基期較低。今年除了大筆綜所稅款於 6 月上旬集中入帳外，加上端午連假、暑假出國潮提前發酵，因而締造了史詩級的成長數字。

拉長至上半年來看，五大發卡行合計刷卡金額已正式突破 2 兆元大關，來到 2.19 兆元，年增率達 38%，同樣寫下歷史新高紀錄。

中信銀上半年簽帳金額一舉衝上 5553.81 億元；國泰世華也逼近 5 千億元大關、達 4923 億元；玉山銀因單月灌進逾 1600 億元刷卡量，使得累積簽帳金額衝破 4 千億、達 4135 億元；北富銀 3343.48 億元，列第四名；台新銀 3246.88 億元緊追在後。

北富銀指出，6 月刷卡量達 755 億元，除了稅款、旅遊、量販等主力通路佔比達 5 成外，今年綜所稅「百萬級刷手」更是突破 3000 人。目前累積發卡前三名依然由 富邦 Costco 聯名卡 (約 280 萬張)、富邦 J 卡 (約 240 萬張) 及 富邦 momo 卡 (約 115 萬張) 稱霸。

玉山銀表示，除了 618 購物節推升網購金額外，暑期旅遊亦是主力。玉山銀自 7 月起進一步優化「玉山 Unicard」百大消費通路 (新增售票、影城及旅行社等)，並針對旅日神卡「熊本熊卡」祭出限時國內外一般消費滿額送機場接送等好禮，積極搶攻日韓與歐美旅遊潮。

展望下半年，國泰世華強調將以 CUBE 雙平台 (CUBE App 與 CUBE Rewards App) 為核心，將信用卡從單純支付工具延伸為儲蓄、理財與點數的一站式平台。除了鎖定日本旅遊熱潮外，也將攜手各大百貨、電商迎戰下半年的 iPhone 新機上市、雙 11、雙 12 及年底節慶旺季。

中信銀表示，上半年刷卡表現主要由繳稅、旅遊、餐飲、量販及海外等消費挹注成長動能，未來將持續深耕多元生態圈，6 月發卡量達 12.3 萬卡，包括 uniopen 聯名卡、中油卡、百貨聯名卡、LINE Pay 卡及銀行卡等均穩定成長。