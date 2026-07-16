鉅亨研報
一、盤勢分析
昨日（7/15）台股展開報復性反彈，加權指數大漲 2.00%，收在 45,631.59 點，成交量縮至 9,840.81 億元。三大法人合計買超 201.92 億元，其中外資賣超縮小至 14.15 億元、投信買超 114.81 億元。櫃買指數大漲 2.21%，外資由賣轉買。盤面上以記憶體、ABF 載板及 CoWoS 設備族群表現最為亮眼，光學鏡頭與航運族群則承壓修正。
二、強勢產業
・記憶體（報價調升）：
力積電法說釋出 DRAM 投片報價調升 40% 至 45% 利多，帶動族群噴出。指標股華邦電（2344）強攻漲停，收 180.5 元，爆出近 20 萬張歷史大量；南亞科（2408）大漲 7.14%，獲法人同步卡位。
・ ABF 載板（法人卡位）：
受惠 AI 伺服器與高效能運算對高層數載板強勁需求，法人買盤鎖碼。南電（8046）強勢鎖漲停收 1,415 元，欣興（3037）也大漲 8.45% 帶量突破。
三、弱勢產業
・光學鏡頭（法說觀望）：
市場擔憂手機市場復甦緩慢且高階鏡頭滲透率受限，資金遭電子主流板塊排擠。玉晶光（3406）下跌 5.62%，跌破短期均線；大立光（3008）下跌 5.28%，面臨高檔修正。
・航運與物流（運價放緩）：
貨櫃運價指數（SCFI）漲勢放緩且資金轉向電子，台驊控股（2636）下跌 6.27% 拉回幅度大，陽明（2609）也小跌 1.58% 偏震盪。
四、大戶投選股
本資料僅供參考，不構成任何投資建議，投資人應獨立判斷並自負風險。
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