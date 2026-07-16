昨日（7/15）台股展開報復性反彈，加權指數大漲 2.00%，收在 45,631.59 點，成交量縮至 9,840.81 億元。三大法人合計買超 201.92 億元，其中外資賣超縮小至 14.15 億元、投信買超 114.81 億元。櫃買指數大漲 2.21%，外資由賣轉買。盤面上以記憶體、ABF 載板及 CoWoS 設備族群表現最為亮眼，光學鏡頭與航運族群則承壓修正。