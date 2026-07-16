鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-16 10:25

蘋果周三 (15 日) 宣布小幅上調 Mac 及 iPad 的 AppleCare + 服務訂閱費用，這是該公司在全球記憶體晶片荒及多重成本壓力下的又一輪漲價舉措。

根據最新調整，Mac 和 iPad 的 AppleCare + 月度套餐價格上漲 0.5 美元，年度套餐則上調 5 美元，新款 13 吋 MacBook Air 月費從 7.49 美元漲至 7.99 美元，年費從 74.99 美元升至 79.99 美元。此次調價僅適用於新用戶，老用戶將維持原價，而去年推出的 AppleCare One 服務 (19.99 美元保障最多三台設備) 本次暫未調整。

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此番漲價延續了蘋果近期的漲價趨勢。蘋果上月已先後上調 iPad、Mac、Vision Pro、HomePod 及電視機頂盒等硬體產品售價，市場預計 9 月推出新一代機型時，新 iPhone 產品也可能跟進漲價。

天風國際證券分析師郭明錤表示，蘋果下半年漲價趨勢未變，蘋果股價此前因 6 月開發者大會後獲利了結及漲價消息出現回檔，但在近期震盪中仍創下盤中新高。