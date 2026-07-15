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根據外電報導，本次合併交易預計募集超過 6 億美元資金，其中，包括 Churchill Capital XI 信託帳戶約 4.2 億美元現金，以及超過 2 億美元的私募公開增資（PIPE），而該筆 PIPE 融資將由鴻海領投。

Agility Robotics 成立於 2015 年，總部位於美國俄勒岡州，主要開發應用於製造與物流場域的人形機器人，旗艦產品 Digit 可執行搬運、分揀及堆疊貨箱等工作，協助企業自動化倉儲及生產流程。