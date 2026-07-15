鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海 (2317-TW) 今 (15) 日公告，旗下鴻揚創投以每股 10 美元、總金額 900 萬美元(約新台幣 2.9 億元) 取得 Churchill Capital Corp XI(CCXI-US)90 萬股普通股或 0.3% 股權，持股約 0.3%，
Churchill Capital Corp XI 為特殊目的收購公司（SPAC），將與美國人形機器人開發商 Agility Robotics 合併上市，交易完成後企業估值約 25 億美元，預計以股票代號「AGLT」掛牌交易。
根據外電報導，本次合併交易預計募集超過 6 億美元資金，其中，包括 Churchill Capital XI 信託帳戶約 4.2 億美元現金，以及超過 2 億美元的私募公開增資（PIPE），而該筆 PIPE 融資將由鴻海領投。
Agility Robotics 成立於 2015 年，總部位於美國俄勒岡州，主要開發應用於製造與物流場域的人形機器人，旗艦產品 Digit 可執行搬運、分揀及堆疊貨箱等工作，協助企業自動化倉儲及生產流程。
Agility Robotics 客戶涵蓋亞馬遜（Amazon）、物流業者 QXO、德國汽車零組件大廠舍弗勒（Schaeffler），以及 Toyota Motor Manufacturing Canada 等企業。
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