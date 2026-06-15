鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-15 15:56

台北富邦銀行今 (15) 日公布信用卡今年 5 月刷卡量 515 億元，月增 1%、年成長 6%，累計前 5 月簽帳金額已突破 2500 億元，雙創歷年同期新高。北富銀透露，截至綜所稅繳稅結束，持富邦信用卡繳稅金額達百萬元以上的「百萬刷手」人數呈現爆發性成長，一舉突破 3000 位大關。

北富銀前5月刷卡量逾2500億元創高 綜所稅「百萬刷手」衝破3000人。(圖/北富銀提供)

由於今年 5 月 31 日恰逢週末假日，綜所稅截止申報日順延至 6 月 1 日，許多民眾與高稅額客群習慣「壓線」趕在 5 月底至 6 月初才刷卡報稅；北富銀指出，受信用卡請款入帳作業時間差的影響，這批龐大的繳稅簽帳金額將會遞延並在 6 月的數據中正式顯現，預期將為 6 月的刷卡量注入強勁的成長動能。

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除了報稅季效應外，5 月母親節檔期及旅遊消費市場持續熱絡，北富銀單月信用卡刷卡量達 515.38 億元，較去年同期成長 6%，亦較上月微幅成長 1%，寫下歷年同期新高紀錄；累計今年前 5 月的總簽帳金額達 2588.47 億元，同步創下歷年同期歷史新高。

進一步分析 5 月的刷卡成長動能，北富銀表示，主要的成長貢獻源自於「旅遊」及「量販賣場」二大核心場域，兩者消費占比合計已逼近 4 成，顯示民眾在日常民生消費與休閒旅遊上已經養成使用信用卡的習慣。

在發卡動能方面，北富銀 5 月新增發卡量約 3.8 萬張，觀察目前累積發卡量前三名，依然由聯名卡穩坐主力卡片，富邦 Costco 聯名卡累積發卡量達 280 萬卡，第二大為富邦 J 卡，累積發卡量約 240 萬卡，第三則為富邦 momo 卡，累積發卡量約 115 萬卡。

關於未來發卡策略，北富銀積極把握海外旅遊與跨境網購等具潛力的消費場景，並將更聚焦「精準客群、深耕場景」，透過差異化經營與提升客群價值，致力維持信用卡業務穩健且高品質的成長。

北富銀觀察到，往年高稅額客群多偏好分期分散資金壓力，但今年在「一次付清差異化回饋」的推動下，恆富、智富等高端理財會員改採一次付清以放大回饋效益，加上 J 卡針對百萬稅額祭出最高 0.36% 回饋，成功激勵高資產族群踴躍刷卡，進而催生出超過 3000 名「百萬刷手」的亮眼成績。

因應即將到來的「618 購物節」，北富銀已與指定電商攜手推出多元刷卡優惠，消費達檻並完成登錄最高可享 16% 刷卡金回饋，最低門檻僅需 5000 元。而網購神卡「富邦 momo 卡」更於 momo 購物網祭出精選品牌免登錄最高 7% 回饋，618 檔期再加碼最高 10480 元刷卡金，採取低門檻、高回饋設計精準吸客。