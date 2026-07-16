「富邦凹子底開發案」開創農16新局！「國揚鉑御」定義高雄核⼼資產

鉅亨網新聞中心 2026-07-16 09:48

「國揚鉑御」卡位高雄農16特區核心，坐擁頂級重劃區完善生活機能。

攤開全台地圖，農 16 堪稱唯⼀同時享有科技園區、高鐵、捷運、輕軌、⼤型百 貨、公園綠地、明星學區、A 級商辦與星級酒店等機能的頂級生活圈，地段稀缺性居全台之冠，是高雄「蛋黃中的蛋黃」，隨著富邦凹⼦底開發案 (富邦高雄之星) 力拚 2027 年完⼯前，坐擁農 16 公園第⼀排的「國揚鉑御」搶先進場，等於提前買進地標紅利發酵後的增值空間。

富邦凹子底開發案預計 2027 年完工，打造北高雄摩天複合新地標，吸引熱錢搶先卡位。（圖為 3D 完工示意圖）

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富邦凹子底開發案磁吸效應 地標經濟後續看漲

緊鄰「國揚鉑御」的富邦凹子底開發案，以 150,000 坪規模的摩天複合地標改寫北高雄重劃區樣貌，內部規劃規模逾 48,000 坪的漢神百貨 3 館、全台⾸座城市型⽔族館及星級酒店，這類⼤型開發案完⼯後，往往牽動周邊商辦與資產⾏情重新定價，北高雄有機會複製台北信義計畫區、台中七期的發展路徑，⽽「國揚鉑御」正是搶在這波效應發酵前卡位的指標個案。

高雄城市轉型有目共睹，科技與產業南北串聯，「國揚鉑御」立席對標國際級半導體 S 廊帶樞紐。

台積電通勤圈效應 資金南移路徑明確

台積電 2 奈米高雄廠掛牌量產後，供應鏈與跨國企業陸續南遷，兩兆規模「含晶量」持續發酵，資金移動路徑愈趨清晰，這股磁吸效應也牽動置產⾏為，科技從業⼈員初期多落腳廠區周邊作為過渡，中高階⽩領置產需求往往回流⽣活機能與學區條件皆成熟的市中⼼，如同當年⽵科⼈才帶動⽵北房價起漲的路徑，「國揚鉑御」距台積電高雄廠約 15 分鐘⾞程，鄰近捷運 R13 凹子底站與輕軌 C23 龍華國小站，正好銜接這股資金移動的下⼀站。

國揚建設於農 16 黃金角地、罕見的三面臨路，打造雙棟美學傳世名作。（圖為完工 3D 示意圖）

農 16 第一環稀缺中小坪數 國揚鉑御猶如鑽中之鑽

「國揚鉑御」由國揚建設投資興建，基地共 1483.84 坪，規劃雙棟地上 20 及 19 層、地下 4 層建築，主⼒坪數為 20～44 坪，共 410 ⼾住家、5 ⼾店⾯及 360 個平⾯⾞位。配備 1F 挑高 7 米迎賓⼤廳、2 ⾄ 20F 標準層挑高 3.6 米與錯層景觀陽台，公設包含交誼廳、閱覽區、廚藝教室、健⾝房，並導入漢來國際物業管理服務與「智慧建築管理平台」，主打長期持有、資產保值的產品定位。



同時邀集建築⼤師李祖原、李瑋珉、燈光設計師袁宗南與環藝工程等團隊操⼑，坐擁農 16 重劃區少⾒的三⾯臨路黃金⾓地，基地⾯積約 1483 坪，正對近 12000 坪的農 16 公園，享有開闊景觀視野，以稀缺地利打造傳世名作。



此區推案多以⼤坪數豪宅為主，中⼩坪數產品極為罕⾒，「國揚鉑御」以 20 ⾄ 44 坪的規劃切入，在這片豪宅林立的稀缺地段中猶如精品，以精緻規劃補⾜市場長期缺⼝，買盤除在地⾃營商、科技業與醫師族群外，也吸引不少中北部置產族跨區布局。

▍ 國揚鉑御｜農 16 公園⾸排．富邦凹子底開發案｜20-44 坪 ▍

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