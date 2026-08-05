企業經營下的隱形戰場：企業拚的不再是訂單 而是「這個」速度

鉅亨網新聞中心 2026-08-05 10:51

全球高利率與通膨環境下，台灣中小企業在營運上也面臨物價成本與人力成本的攀升，這讓中小企業資金需求較過去更為迫切，「融資效率」已成企業關鍵競爭力。

過往小微與新創企業向銀行申貸，常因規模小或缺乏擔保品，須歷經繁複人工審查，動輒耗時數週；對講求即時決策的微型企業而言，時間成本已成為另一項隱形負擔。

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順應市場需求，第一銀行推出法人線上融資服務，導入自主開發的 AI 企業金流模型，透過金融科技與大數據分析提升授信效率，也為微型企業取得營運資金提供更便利的選擇。

小微企業資金需求出現兩大轉變

隨著全球供應鏈重組、高通膨及人力成本攀升，微型企業的融資需求也逐漸出現結構性變化。

首先是「少額、高頻、快速」的周轉需求，近年電商、餐飲及微型零售產業快速發展，不少企業從接單、備貨到出貨，往往需要在數天內完成資金調度，傳統貸款流程已難以滿足營運節奏。

另一項需求則來自轉型投資，隨著淨零排放及 AI 應用逐漸成為企業競爭標準，不少小微企業開始投入設備更新、資訊系統及智慧化管理，也帶動數百萬元規模的轉型資金需求快速增加。

現在企業主期待的不只是取得貸款，更希望銀行能提供如同個人金融數位服務般的便利性，以降低申辦門檻與時間成本。

AI 導入企金 申辦前讓小微企業主「心中有數」

第一銀行導入 AI 企業金流模型，整合大數據與智慧風控，打造更快速且精準的融資評估模式，企業主只需輸入營運資料與資金需求，即可快速取得可貸額度參考，協助掌握自身資金條件與需求缺口，讓企業能在正式送件前精準安排資金規劃、同時提高決策透明度，為中小企業打造更便利、友善的融資體驗。

優惠專案成「資金加速器」 助攻企業升級轉型

除了數位申貸服務外，銀行也提供各項自辦企業貸款優惠方案，協助企業降低融資成本。銀行數位平台提供的是「便利的通道」，而高性價比的「資金方案」才是真正解決企業需求的關鍵。

資金額度：最高可貸新臺幣 300 萬元。

超低門檻：前三個月享有最低 2.5% 起的優惠利率，貸款期間最長達 5 年。

從試算到申請一氣呵成 打造有溫度的普惠金融

「微企 e 時貸」不僅僅是一個線上貸款平台，背後代表的是第一銀行對於小微企業生態圈的深度理解，以及公股銀行將 AI 技術落地、落實「普惠金融」的實踐。