鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估下修至2.2元，預估目標價為51.42元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.24元下修至2.2元，其中最高估值2.53元，最低估值2.02元，預估目標價為51.42元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.53(2.53)3.935.134.86
最低值2.02(2.05)2.322.992.83
平均值2.24(2.27)3.043.883.98
中位數2.2(2.24)3.063.844.34

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值30.09億41.75億42.61億41.55億
最低值19.90億25.33億31.42億39.04億
平均值24.92億31.80億36.52億40.69億
中位數24.95億32.34億36.05億41.47億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.170.090.530.702.11
營業收入8.24億8.21億10.23億13.47億18.09億

詳細資訊請看美股內頁：
阿拉莫斯黃金(AGI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAGI

相關行情

台股首頁我要存股
現貨黃金4094.992.37%
阿拉莫斯黃金29.63+2.67%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty