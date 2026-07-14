鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估下修至2.2元，預估目標價為51.42元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.24元下修至2.2元，其中最高估值2.53元，最低估值2.02元，預估目標價為51.42元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.53(2.53)
|3.93
|5.13
|4.86
|最低值
|2.02(2.05)
|2.32
|2.99
|2.83
|平均值
|2.24(2.27)
|3.04
|3.88
|3.98
|中位數
|2.2(2.24)
|3.06
|3.84
|4.34
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|30.09億
|41.75億
|42.61億
|41.55億
|最低值
|19.90億
|25.33億
|31.42億
|39.04億
|平均值
|24.92億
|31.80億
|36.52億
|40.69億
|中位數
|24.95億
|32.34億
|36.05億
|41.47億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.17
|0.09
|0.53
|0.70
|2.11
|營業收入
|8.24億
|8.21億
|10.23億
|13.47億
|18.09億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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