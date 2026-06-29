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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估下修至2.44元，預估目標價為52.00元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.48元下修至2.44元，其中最高估值3.45元，最低估值1.96元，預估目標價為52.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.45(3.56)3.915.075.06
最低值1.96(1.96)2.322.992.83
平均值2.48(2.52)3.213.974.01
中位數2.44(2.48)3.243.924.34

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值30.09億41.75億44.49億43.27億
最低值19.90億25.33億31.42億39.04億
平均值25.68億32.20億36.82億41.29億
中位數26.01億32.34億36.44億41.55億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.170.090.530.702.11
營業收入8.24億8.21億10.23億13.47億18.09億

詳細資訊請看美股內頁：
阿拉莫斯黃金(AGI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAGI

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