營收速報 - 台新新光金(2887)6月營收177.37億元年增率高達329.5％
鉅亨網新聞中心
台新新光金(2887-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣177.37億元，年增率329.5%，月增率19.49%。
今年1-6月累計營收為977.96億元，累計年增率334.28%。
最新價為35.45元，近5日股價上漲1.58%，相關金融保險下跌-1.26%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+67454 張
- 外資買賣超：+20814 張
- 投信買賣超：+37906 張
- 自營商買賣超：+8734 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|177.37億
|330%
|19%
|26/5
|148.43億
|317%
|-14%
|26/4
|172.21億
|674%
|33%
|26/3
|129.38億
|1119%
|-21%
|26/2
|162.84億
|187%
|-13%
|26/1
|187.73億
|219%
|-16%
台新新光金(2887-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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