鉅亨速報

營收速報 - 台新新光金(2887)6月營收177.37億元年增率高達329.5％

鉅亨網新聞中心

台新新光金(2887-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣177.37億元，年增率329.5%，月增率19.49%。

今年1-6月累計營收為977.96億元，累計年增率334.28%。

最新價為35.45元，近5日股價上漲1.58%，相關金融保險下跌-1.26%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+67454 張
  • 外資買賣超：+20814 張
  • 投信買賣超：+37906 張
  • 自營商買賣超：+8734 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 177.37億 330% 19%
26/5 148.43億 317% -14%
26/4 172.21億 674% 33%
26/3 129.38億 1119% -21%
26/2 162.84億 187% -13%
26/1 187.73億 219% -16%

台新新光金(2887-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報6月營收台新新光金

相關行情

台股首頁我要存股
台新新光金35.45-0.84%
美元/台幣32.172+0.01%

鉅亨贏指標

了解更多

#當沖高手_弱

偏強
台新光

64%

勝率

#高檔出場訊號

偏強
台新光

64%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty