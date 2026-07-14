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鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估下修至187.55元，預估目標價為5150元

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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對大立光(3008-TW)做出2026年EPS預估：中位數由190元下修至187.55元，其中最高估值199.16元，最低估值175.24元，預估目標價為5150元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值199.16(199.16)229.89275.07
最低值175.24(175.24)180.53182.9
平均值187.89(188.06)207.34230.83
中位數187.55(190)208.75239.29

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值73,206,00086,090,370115,733,420
最低值63,360,00068,325,00068,966,200
平均值67,161,49073,853,54082,794,770
中位數67,436,00072,496,00080,021,700

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS21,275,40725,915,41017,902,32222,625,049
營業收入
(單位：新台幣千元)		61,147,88859,457,55348,842,24747,675,228

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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