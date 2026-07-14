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鉅亨速報 - Factset 最新調查：勤誠(8210-TW)EPS預估上修至50.76元，預估目標價為1790元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對勤誠(8210-TW)做出2026年EPS預估：中位數由49.65元上修至50.76元，其中最高估值52.12元，最低估值45.99元，預估目標價為1790元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值52.12(52.12)74.65106.76
最低值45.99(45.99)58.7768.77
平均值49.72(49.61)67.5582.99
中位數50.76(49.65)67.6973.45

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值35,785,00049,254,00067,376,470
最低值31,758,00041,504,36048,078,220
平均值34,548,68046,471,22056,853,900
中位數35,036,00047,040,50055,107,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS3,558,3441,933,5311,085,456998,685
營業收入
(單位：新台幣千元)		22,001,34014,517,18511,247,25810,557,701

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8210/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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