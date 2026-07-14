鉅亨速報 - Factset 最新調查：勤誠(8210-TW)EPS預估上修至50.76元，預估目標價為1790元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對勤誠(8210-TW)做出2026年EPS預估：中位數由49.65元上修至50.76元，其中最高估值52.12元，最低估值45.99元，預估目標價為1790元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|52.12(52.12)
|74.65
|106.76
|最低值
|45.99(45.99)
|58.77
|68.77
|平均值
|49.72(49.61)
|67.55
|82.99
|中位數
|50.76(49.65)
|67.69
|73.45
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|35,785,000
|49,254,000
|67,376,470
|最低值
|31,758,000
|41,504,360
|48,078,220
|平均值
|34,548,680
|46,471,220
|56,853,900
|中位數
|35,036,000
|47,040,500
|55,107,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|3,558,344
|1,933,531
|1,085,456
|998,685
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|22,001,340
|14,517,185
|11,247,258
|10,557,701
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8210/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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