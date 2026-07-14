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截至台北時間2026年7月15日07:56，彙整前一日公布6月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計233家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|台新新光金-金融保險業
|177.37億
|329.5%
|第一金-金融保險業
|72.31億
|9.7%
|兆豐金-金融保險業
|80.96億
|1.5%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|國泰金-金融保險業
|323.06億
|28.9%
|台新新光金-金融保險業
|177.37億
|19.5%
|合庫金-金融保險業
|65.19億
|3.4%
截至目前，已公布6月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達233家。其中營收年增大於 25％有91家，年增小於-20％有18家。
6月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|91家
|大於50億
|>= 0%
|74家
|大於50億
|< 0%
|50家
|大於50億
|<= -20%
|18家
6月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|潤隆-建材營造業
|30.67億
|162537.3%
|鑽石生技-其他業
|22.07億
|4396.6%
|遠雄-建材營造業
|19.92億
|2513.5%
|台汽電-油電燃氣業
|67.22億
|1719.5%
|南亞科-半導體業
|293.88億
|621.3%
6月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|鑽石生技-其他業
|22.07億
|218.6%
|遠雄-建材營造業
|19.92億
|208.1%
|北極星藥業-KY-生技醫療業
|381萬
|137.8%
|力鵬-紡織纖維
|31.22億
|93.2%
|愛山林-建材營造業
|9.48億
|76.4%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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