鉅亨速報 - Factset 最新調查：裕民(2606-TW)EPS預估上修至5.95元，預估目標價為76.1元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對裕民(2606-TW)做出2026年EPS預估：中位數由5.85元上修至5.95元，其中最高估值6.82元，最低估值5.2元，預估目標價為76.1元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|最高值
|6.82(6.59)
|7.17
|最低值
|5.2(5.2)
|5
|平均值
|6(5.82)
|5.67
|中位數
|5.95(5.85)
|5.41
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|最高值
|19,017,000
|21,074,000
|最低值
|16,255,000
|16,058,000
|平均值
|17,713,430
|18,272,600
|中位數
|17,627,000
|17,713,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|3,640,394
|4,681,466
|2,738,915
|4,404,312
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|15,565,820
|16,342,503
|14,375,473
|14,170,396
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2606/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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