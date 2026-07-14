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鉅亨速報 - Factset 最新調查：裕民(2606-TW)EPS預估上修至5.95元，預估目標價為76.1元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對裕民(2606-TW)做出2026年EPS預估：中位數由5.85元上修至5.95元，其中最高估值6.82元，最低估值5.2元，預估目標價為76.1元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年
最高值6.82(6.59)7.17
最低值5.2(5.2)5
平均值6(5.82)5.67
中位數5.95(5.85)5.41

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年
最高值19,017,00021,074,000
最低值16,255,00016,058,000
平均值17,713,43018,272,600
中位數17,627,00017,713,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS3,640,3944,681,4662,738,9154,404,312
營業收入
(單位：新台幣千元)		15,565,82016,342,50314,375,47314,170,396

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2606/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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