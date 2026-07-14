鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-14 17:33

國光生技 (4142-TW) 今 (14) 日指出，今年推出新劑型破傷風疫苗，上市以來市場反應良好，並在上周參加東南亞世界製藥原料展(CPHI)，引起東南亞各國重視，預期今年破傷風疫苗銷量年對年有望倍增。

國光生破傷風疫苗進軍東南亞CPHI展，看好今年銷量倍增。(圖：shutterstock)

國光生表示，在地生產的破傷風疫苗，能提升台灣國家防疫韌性，發生突發狀況時，達到自給自足的目標。目前國光生擁有符合 PIC/S GMP、歐盟 EMA 及美國 FDA 國際規格的破傷風疫苗廠，年產能 100 萬劑，確保國內公衛需求與臨床供應無虞。

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