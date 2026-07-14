國光生破傷風疫苗進軍東南亞CPHI展 看好今年銷量倍增
鉅亨網記者劉玟妤 台北
國光生技 (4142-TW) 今 (14) 日指出，今年推出新劑型破傷風疫苗，上市以來市場反應良好，並在上周參加東南亞世界製藥原料展(CPHI)，引起東南亞各國重視，預期今年破傷風疫苗銷量年對年有望倍增。
國光生表示，在地生產的破傷風疫苗，能提升台灣國家防疫韌性，發生突發狀況時，達到自給自足的目標。目前國光生擁有符合 PIC/S GMP、歐盟 EMA 及美國 FDA 國際規格的破傷風疫苗廠，年產能 100 萬劑，確保國內公衛需求與臨床供應無虞。
國光生進一步提到，今年推出新劑型破傷風疫苗，上市以來市場反應良好，新劑型疫苗採「一針一劑免抽取」設計，簡化第一線醫護人員的操作流程，目前新劑型疫苗已陸續進入全台各大醫學中心、區域及地區醫院，預期今年銷量將倍增。
國光生也積極拓展國際市場，上周與子公司安特羅 (6564-TW) 參與 CPHI，參展期間，包括流感疫苗、破傷風疫苗及腸病毒疫苗，獲多個東南亞業者主動接洽，提出進一步合作意願。此外，本周將登場的亞洲生技大會，也已有多家東南亞合作廠商洽談。
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