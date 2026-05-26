華擎旗下東擎科技前進COMPUTEX 聯手群聯大展記憶體優勢

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-26 15:55

華擎 (3515-TW) 旗下 IPC 廠東擎 (7710-TW)，將進軍 6/-6/5 舉辦的台北國際電腦展 COMPUTEX 2026 。東擎科技今年以安全開放的邊緣 AI 為願景主題，將在南港展覽館二館四樓的大型展位中，全面呈現人工智慧在代理式 AI、物理 AI、資安防護及開放式自動化等四大前瞻利基領域的最新應用成果 。

華擎旗下東擎科技前進COMPUTEX 2026 聯手群聯大展記憶體優勢。(圖：東擎提供)

在核心業務與市場方案展示上，東擎科技本次以新型迷你 AI 工作站為系統核心，強勢推出三款專為企業端設計的本地部署智慧解決方案 。公司首度公開與台智雲合作開發的用藥安全 AI 代理系統，以及攜手資策會打造的台灣首款 AI 合規驗證設備，訴求高隱私、全本地端運算，搶攻智慧醫療與企業合規的剛性升級需求 。

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為了進一步解決大型語言模型在邊緣端運算時常見的記憶體限制瓶頸，東擎科技更攜手群聯電子（8299-TW）展開深度策略技術合作 。這項創新展示將專為人工智慧工作負載設計的快取記憶體固態硬碟虛擬化為第三層動態記憶體池，能顯著擴展系統整體的記憶體可用容量，在生成式人工智慧與多媒體應用的全本地端推論運算中，大幅拉升了模型的運算效能與執行效率 。

除了高效率運算，東擎科技也在現場大秀物理人工智慧與前瞻控制工程實力，由具備自主行動能力的多模態機器人領銜登場 。這款居家助理機器人完全由東擎科技高效能主板驅動，免去上雲依賴，在裝置端即可即時處理複雜的視覺感知、語音互動與判斷推理 。此外，現場展出的控制工程輔助解決方案，能自動生成工業標準自動化應用並快速部署，極大化簡化了工業控制的自動化開發流程 。