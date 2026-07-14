盤後速報 - 新光臺灣半導體30(00904)次交易(15)日除息0.68元，參考價40.32元
鉅亨網新聞中心
新光臺灣半導體30(00904-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.68元。
首日參考價為40.32元，相較今日收盤價41.00元，息值合計為0.68元，股息殖利率1.66%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/15
|41.00
|0.68
|1.66%
|0.0
|2026/04/17
|32.68
|0.68
|2.08%
|0.0
|2026/01/16
|26.08
|0.76
|2.91%
|0.0
|2025/10/22
|21.9
|0.65
|2.97%
|0.0
|2025/07/18
|18.56
|0.48
|2.59%
|0.0
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