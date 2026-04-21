鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-21 12:37

美伊和談即將登場，美股費半指數續攀歷史新高，帶旺台股今 (21) 日繼續衝高，在股王信驊、股后穎崴帶頭猛衝下，半導體類股百花齊放，晶圓代工、先進封裝、記憶體族群漲勢強勁，顯示美科技股財報行情上路，資金追逐具賣鏟人特性的半導體股效應明顯，連帶激勵半導體 ETF 股價全數翻揚。其中，上周 4 月 17 日除息的新光臺灣半導體 30(00904-TW)，盤中漲近 3%，最高價來到 33.23 元，創歷史新高，並在盤中完成填息，統計此次 00904 填息之路，僅 2 個交易日完成，投資人可在 5 月 8 日領息。

財富管理專家表示，00904 有台版費半之稱，主要追蹤臺灣指數公司的「臺灣全市場半導體精選 30 指數」，依發行市值由大至小排序，選取 30 檔成份股，第一大持股為台積電，截至 4/21 止，持有台積電權重 41.18%，在半導體同類型 ETF 中，00904 含積量最高。

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其他前 5 大成份股則是 TPU 概念股的聯發科 7.03%、先進封裝的日月光控股 3.70%、股后穎崴 3.02%、旺矽 2.53%，至於其他 25 檔成份股中，亦包括股王信驊 2.16%，及多檔半導體千金股，涵蓋臺灣半導體產業上中下游高市值、高成長潛力企業，有助於投資人掌握半導體成長行情。

觀察 00904 近三年的配息紀錄，次次都填息，讓投資人在股息、價差達成雙贏；績效表現方面，截至 4/20 止，00904 今年以來含息報酬率達 46%，領先加權指數的 27.6%，且超越台積電本身 31.07% 的漲幅，今日填息更讓參與此次除息的投資人息收與價差兼得。

新光臺灣半導體 30 投資團隊表示，美伊雙方談判朝和談方向，表示戰爭對油價和股市的衝擊縮小，台股系統性風險降低。但戰爭尚未正式結束，短期仍有擾動台股表現的變數存在，若投資時間拉長，預估台股盤勢仍回歸基本面，AI 仍扮演台股投資主旋律，由 AI 推升相關供應鏈，包括半導體等，利基個股業績持續走高趨勢不變，仍正面看待 AI 行情。另由台積電領軍的半導體族群，仍是台股中長線可投資方向。

台新投信建議，今年台股受到中東戰情詭譎多變、美國期中選舉事件影響，預估加權指數第二、三季，指數傾向橫盤整理、以個股表現為主，唯獨半導體產業，受惠 AI 長線趨勢看漲，主要重量級龍頭股、大市值績優股基本面前景持續亮麗，2026 年迎來新一輪漲價效應下，整體半導體行業呈景氣擴張新階段，建議可以中長期持有半導體 ETF，採分批方式布局，掌握半導體多元成長題材與股價輪漲效應，繼續大吃 AI 世代升級商機財。