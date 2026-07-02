鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-02 10:46

台積電 7/16 召開第二季法說為台股重頭戲，機構法人莫不屏息期待台積高層繼上季法說會後，本次繼續釋出好料端上桌，分析師表示，台積電昨 (1) 日股價上漲收在 2505 元，距 2535 元的前波高點僅差一步之遙，儘管今 (2) 日拉回，但股價仍站穩 10 日均線之上，嗅出法說行情出現起動味道。法人指出，目前市面上共有 11 檔含積量超過 4 成的台股 ETF，投資人若看好台積電成長遠景，除投資個股外，也可以鎖定半導體產業型 ETF，一舉掌握各次產業獲利輪動與股價輪漲契機。

台積電強勢站穩重要均線 法人看好11檔高含積量ETF波段行情啟動。(鉅亨網資料照)

投信法人指出，每季台積電法說會，扮演全球 AI 半導體景氣風向球，依過去慣例，7 月法說釋出下半年市場展望及公司最新訊息，對第三季股價的影響性更高，加上台積電身為台股火車頭，法說行情也將為大盤創新高暖身。同時，台積電身為先進製程產業獨家供應商，法說上若業績繼續報佳音，將有望帶動半導體其他次產業業績跟著輪動，成為整體半導體產業的獲利定心丸。

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根據 CMoney 統計至 7/1 止，國內含積量佔 4 成以上的台股原型 ETF 共計 11 檔，今年以來受惠台積電股價領漲帶旺，整體高含積 ETF 的含息報酬率，表現較大盤亮眼，其中，又以半導體主題為主的新光臺灣半導體 30(00904-TW)，年初迄今累積報酬率達 98.60%，表現最佳，其他像科技主題的元大電子 (0053-TW)、富邦科技 (0052-TW) 等老牌科技型 ETF，今年以來股價漲幅亦逾 7 成以上，股價維持強勢表現。

新光臺灣半導體 30 ETF 經理人黃鈺民表示，AI 需求引爆先進製程商機，帶動 AI 伺服器、高效能運算 (HPC) 及先進半導體需求全面升溫，同時，2026 年 AI 需求不再侷限 GPU、更全面帶動特用晶片 (ASIC)、網通、電源管理晶片 (PMIC) 及週邊各類 IC 需求成長，尤其是未來科技終端產品，將全面朝化 AI 化發展，直接帶動半導體 8 吋成熟製程、12 吋先進製程產能同步吃緊，加上 CoWoS 先進封裝、高頻寬記憶體 (HBM) 等 AI 關鍵元件，長線呈現供不應求新瓶頸，推升台灣半導體產業景氣持續擴張向上。

黃鈺民指出，第三季起台股受惠美股延續漲勢，市場風險偏好回升，唯上半年不少個股漲幅已大，短線將造成電子股波動加大，唯 AI 投資週期未見高峰，加上半導體股基本面受到漲價影響，不少次產業利基股持續受惠於長約機制與 AI 需求韌性支撐，基本面更具實質訂單支撐與長期成長動能兼顧。