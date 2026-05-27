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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至0.89元，預估目標價為8.50元

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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Stellantis N.V(STLA-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.93元下修至0.89元，其中最高估值1.47元，最低估值-0.62元，預估目標價為8.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.47(1.47)2.252.933.39
最低值-0.62(-0.62)0.020.611.17
平均值0.88(0.9)1.542.132.33
中位數0.89(0.93)1.662.182.37

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,942.51億2,017.52億2,073.32億2,043.98億
最低值1,783.78億1,815.02億1,815.56億2,020.59億
平均值1,869.23億1,929.22億1,988.29億2,031.56億
中位數1,871.24億1,936.86億2,005.37億2,030.09億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.485.626.472.01-8.75
營業收入1,766.10億1,887.47億2,049.19億1,696.93億1,732.46億

詳細資訊請看美股內頁：
Stellantis N.V(STLA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSTLA

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