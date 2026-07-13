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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2026年EPS預估：中位數由4.56元上修至5.26元，其中最高估值5.91元，最低估值3.12元，預估目標價為64元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|5.91(5.91)
|4.01
|6.36
|最低值
|3.12(3.12)
|2.03
|6.36
|平均值
|4.93(4.61)
|2.93
|6.36
|中位數
|5.26(4.56)
|3.16
|6.36
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|815,727,790
|751,159,700
|731,719,430
|最低值
|646,205,000
|623,777,000
|731,719,430
|平均值
|689,246,020
|665,267,680
|731,719,430
|中位數
|656,534,000
|643,067,000
|731,719,430
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|9,875,335
|5,970,918
|21,888,842
|14,421,560
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|626,159,096
|663,823,047
|712,576,194
|848,048,496
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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