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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對台塑(1301-TW)做出2026年EPS預估：中位數由1.11元上修至1.74元，其中最高估值2.74元，最低估值0.18元，預估目標價為61.2元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|2.74(2.74)
|1.91
|2.89
|最低值
|0.18(-0.02)
|0.46
|2.89
|平均值
|1.52(1.21)
|1.41
|2.89
|中位數
|1.74(1.11)
|1.61
|2.89
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|189,959,000
|191,793,000
|184,291,690
|最低值
|149,823,280
|168,506,350
|184,291,690
|平均值
|173,098,080
|177,791,430
|184,291,690
|中位數
|174,440,000
|175,433,180
|184,291,690
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|-10,048,659
|-1,231,765
|7,337,709
|36,142,868
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|175,411,403
|200,040,347
|199,138,777
|251,647,354
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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