鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估上修至4.56元，預估目標價為64元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2026年EPS預估：中位數由3.88元上修至4.56元，其中最高估值5.91元，最低估值3.12元，預估目標價為64元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|5.91(5.91)
|4.11
|5.45
|最低值
|3.12(3.12)
|2.03
|5.45
|平均值
|4.61(4.24)
|2.95
|5.45
|中位數
|4.56(3.88)
|3.16
|5.45
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|815,496,640
|750,304,970
|730,844,150
|最低值
|646,205,000
|623,777,000
|730,844,150
|平均值
|689,199,790
|665,053,990
|730,844,150
|中位數
|656,534,000
|643,067,000
|730,844,150
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|9,875,335
|5,970,918
|21,888,842
|14,421,560
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|626,159,096
|663,823,047
|712,576,194
|848,048,496
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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