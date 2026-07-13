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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估上修至4.56元，預估目標價為64元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2026年EPS預估：中位數由3.88元上修至4.56元，其中最高估值5.91元，最低估值3.12元，預估目標價為64元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值5.91(5.91)4.115.45
最低值3.12(3.12)2.035.45
平均值4.61(4.24)2.955.45
中位數4.56(3.88)3.165.45

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值815,496,640750,304,970730,844,150
最低值646,205,000623,777,000730,844,150
平均值689,199,790665,053,990730,844,150
中位數656,534,000643,067,000730,844,150

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS9,875,3355,970,91821,888,84214,421,560
營業收入
(單位：新台幣千元)		626,159,096663,823,047712,576,194848,048,496

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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