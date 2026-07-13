鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-13 18:59

漢康 - KY(7827-TW) 將參與本周登場的亞洲生技大會，漢康今 (13) 日表示，將於展會中展示自主研發的 FBDB 多功能融合蛋白技術平台、以 HCB121 為核心延伸出的腫瘤免疫研發策略，以及核心資產的臨床進展，有望吸引全球資本與跨國藥廠關注。

漢康表示，此次展會以「臨床定錨、平台拓展」為主軸，展示 HCB101 於二線胃癌 / 胃食道交界癌及頭頸癌的早期臨床進展，說明其工程化 SIRPα融合蛋白在腫瘤結合與紅寫球低結合風險上的差異化設計，支持後續聯合療法的開發。

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平台拓展策略上，漢康呈現從 HCB101 的臨床驗證，延伸至 HCB301、HCB303 及更多聯合療法布局。

在產品轉化效率方面，漢康在臨床進度與商務拓展上雙軌並進，旗下兩大核心資產 HCB101 與 HCB301 已分別推進至臨床 1b/2a 期，以及臨床 1 期階段，並在美國、中國與台灣同步展開收案。其中，HCB101 去年 6 月已授權給復宏漢林，總授權金額達 2.02 億美元。