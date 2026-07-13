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盤後速報 - 華星光(4979)次交易(14)日除息2.15元，參考價416.85元

鉅亨網新聞中心

華星光(4979-TW)次交易(14)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.15元。

首日參考價為416.85元，相較今日收盤價419.00元，息值合計為2.15元，股息殖利率0.51%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 419.00 2.1534 0.51% 0.0
2025/07/24 185.0 1.5446 0.83% 0.0
2024/09/06 106.0 1.43 1.35% 0.0
2023/07/13 149.0 0.0593 0.04% 0.0
2016/06/22 56.200001 3.0066 5.35% 0.0


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