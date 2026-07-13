盤後速報 - 華星光(4979)次交易(14)日除息2.15元，參考價416.85元
鉅亨網新聞中心
華星光(4979-TW)次交易(14)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.15元。
首日參考價為416.85元，相較今日收盤價419.00元，息值合計為2.15元，股息殖利率0.51%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/14
|419.00
|2.1534
|0.51%
|0.0
|2025/07/24
|185.0
|1.5446
|0.83%
|0.0
|2024/09/06
|106.0
|1.43
|1.35%
|0.0
|2023/07/13
|149.0
|0.0593
|0.04%
|0.0
|2016/06/22
|56.200001
|3.0066
|5.35%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股盤後〉上沖下洗800點 台積電神龍擺尾收漲255點但未攻克月線
- 〈焦點股〉光通訊股抱團跌深反彈 聯亞、上詮聯袂亮燈漲停
- 盤中速報 - 華星光(4979)急拉3.21%報450.0元，成交1,747張
- 台股千點大回檔、雙線失守！融資清洗風暴將至？止跌關鍵怎麼看
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告