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盤後速報 - 友華(4120)下週(7月20日)除息4元，預估參考價43.5元

鉅亨網新聞中心

友華(4120-TW)下週(7月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

以今日(7月13日)收盤價47.50元計算，預估參考價為43.5元，息值合計為4.0元，股息殖利率8.42%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

友華(4120-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥、醫療器材及乳製品、化妝品、食品等。之批發買賣、代理經銷、製造及進出口。近5日股價上漲4.06%，櫃買市場加權指數下跌4.58%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/20 47.50 4.0 8.42% 0.0
2025/07/07 56.4 1.0 1.77% 0.0
2024/07/19 50.0 1.0 2.0% 0.0
2022/07/18 34.15 0.85 2.49% 0.0
2021/09/14 40.65 1.5 3.69% 0.0

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