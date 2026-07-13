鉅亨速報 - Factset 最新調查：保瑞(6472-TW)EPS預估上修至18.73元，預估目標價為505元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對保瑞(6472-TW)做出2026年EPS預估：中位數由17.05元上修至18.73元，其中最高估值26.31元，最低估值14.43元，預估目標價為505元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|最高值
|26.31(26.31)
|45.12
|最低值
|14.43(14.43)
|29.5
|平均值
|19.27(18.77)
|35.73
|中位數
|18.73(17.05)
|34.91
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|最高值
|24,052,000
|31,351,000
|最低值
|19,420,000
|26,700,000
|平均值
|22,454,400
|29,536,000
|中位數
|23,320,000
|30,557,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|2,981,311
|3,939,009
|3,030,142
|1,391,916
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|19,014,169
|19,245,907
|14,200,068
|10,494,470
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6472/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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