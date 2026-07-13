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營收速報 - 和泰車(2207)6月營收289.89億元年增率高達48.36％

鉅亨網新聞中心

和泰車(2207-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣289.89億元，年增率48.36%，月增率4.22%。

今年1-6月累計營收為1,575.86億元，累計年增率13.06%。

最新價為475元，近5日股價上漲0.74%，相關汽車工業下跌-2.03%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+321 張
  • 外資買賣超：+201 張
  • 投信買賣超：+118 張
  • 自營商買賣超：+2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 289.89億 48% 4%
26/5 278.15億 13% -8%
26/4 301.60億 30% 25%
26/3 241.26億 1% 28%
26/2 187.83億 -15% -32%
26/1 277.11億 7% 27%

和泰車(2207-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為各種車輛、車輛用冷暖氣機及其零件之裝配、買賣、修理、保養。進出口業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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