營收速報 - 和泰車(2207)6月營收289.89億元年增率高達48.36％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為1,575.86億元，累計年增率13.06%。
最新價為475元，近5日股價上漲0.74%，相關汽車工業下跌-2.03%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+321 張
- 外資買賣超：+201 張
- 投信買賣超：+118 張
- 自營商買賣超：+2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|289.89億
|48%
|4%
|26/5
|278.15億
|13%
|-8%
|26/4
|301.60億
|30%
|25%
|26/3
|241.26億
|1%
|28%
|26/2
|187.83億
|-15%
|-32%
|26/1
|277.11億
|7%
|27%
和泰車(2207-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為各種車輛、車輛用冷暖氣機及其零件之裝配、買賣、修理、保養。進出口業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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