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營收速報 - 中環(2323)6月營收6.39億元年增率高達38.84％

鉅亨網新聞中心

中環(2323-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣6.39億元，年增率38.84%，月增率-0.17%。

今年1-6月累計營收為39.56億元，累計年增率16.06%。

最新價為10.95元，近5日股價下跌-7.08%，相關光 電 業下跌-2.72%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+4742 張
  • 外資買賣超：+4035 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+707 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 6.39億 39% -0%
26/5 6.40億 17% 6%
26/4 6.02億 -2% -8%
26/3 6.55億 6% -1%
26/2 6.61億 13% -12%
26/1 7.53億 28% 24%

中環(2323-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為光碟片及有關塑膠殼子製造加工與買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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