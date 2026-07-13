營收速報 - 中環(2323)6月營收6.39億元年增率高達38.84％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為39.56億元，累計年增率16.06%。
最新價為10.95元，近5日股價下跌-7.08%，相關光 電 業下跌-2.72%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4742 張
- 外資買賣超：+4035 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+707 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|6.39億
|39%
|-0%
|26/5
|6.40億
|17%
|6%
|26/4
|6.02億
|-2%
|-8%
|26/3
|6.55億
|6%
|-1%
|26/2
|6.61億
|13%
|-12%
|26/1
|7.53億
|28%
|24%
中環(2323-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為光碟片及有關塑膠殼子製造加工與買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台股上沖下洗小漲25點、外資連七賣 三大法人賣超210.66億元
- 費半/SOXQ、SOXX、SMH，半導體指標看哪一個?
- 營收速報 - 星宇航空(2646)6月營收52.87億元年增率高達40.81％
- 營收速報 - 盟立(2464)6月營收8.13億元年增率高達43.05％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇