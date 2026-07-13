營收速報 - 漢唐(2404)6月營收87.43億元年增率高達50.9％
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今年1-6月累計營收為463.57億元，累計年增率76.24%。
最新價為1230元，近5日股價下跌-10%，相關其他電子下跌-5.7%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1071 張
- 外資買賣超：+825 張
- 投信買賣超：-1754 張
- 自營商買賣超：-142 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|87.43億
|51%
|-5%
|26/5
|92.18億
|85%
|14%
|26/4
|81.07億
|102%
|5%
|26/3
|76.93億
|101%
|17%
|26/2
|65.71億
|69%
|9%
|26/1
|60.25億
|59%
|-17%
漢唐(2404-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體、光電等高科技廠房整廠、無塵室、控制、機電、特殊製程。系統建造、規劃工作及維護運轉服務。紅外線應用及多頻道雷射治療儀等醫療器材之研發、製造與銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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