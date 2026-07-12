鉅亨網記者張欽發 台北
食品、飲料包材及設備廠旭源 (8421-TW) 在商標、積層袋反映成本調高產品售價後，營運力道也上升，同時，旭源在海外營運上，印尼廠在完成遷入新廠之後，整體營運績效走高，旭源向金管會送件擬辦理發行現增股籌資，預估將自市場募集近 1 億元。
旭源的最新營運走勢向上，2026 年 6 月營收 1.33 億元，創新高，月增 19.09%，年增 46.59%，2026 年第二季營收 3.67 億元，也改寫單季歷史新高，季增 22.54%，年增 27.36%，2026 年 1-6 月營收 6.67 億元，年增 15.2%。
旭源向金管會送件擬辦理發行現增股 9000 張籌資，暫訂以每股 11 元發行，預估將自市場募集 9900 萬元。
旭源的印尼廠，可望在今年達成轉盈的效果；而巴西廠的營運規模也在擴增，法人估旭源第二季毛利率將維持上季 19.87% 的高水準。
旭源印尼廠在 2025 年 6 月遷入新廠，在今年首季雖然仍虧損，但已達成接近損益兩平，法人也估計旭源印尼廠在 2026 年達成轉盈的營運並對母公司做出獲利貢獻。
而旭源巴西廠在 2025 年營運下滑，在今年以來的營收反轉走揚，對營運也將有較 2025 年爲佳的貢獻。
旭源 2026 年第一季營收 3 億元，單季毛利率 19.87%，季增 4.16 個百分，年增 1.78 個百分點，稅後純益 82.3 萬元，每股純益 0.02 元，
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