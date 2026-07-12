鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-12 09:54

旭源的最新營運走勢向上，2026 年 6 月營收 1.33 億元，創新高，月增 19.09%，年增 46.59%，2026 年第二季營收 3.67 億元，也改寫單季歷史新高，季增 22.54%，年增 27.36%，2026 年 1-6 月營收 6.67 億元，年增 15.2%。

‌



旭源向金管會送件擬辦理發行現增股 9000 張籌資，暫訂以每股 11 元發行，預估將自市場募集 9900 萬元。

旭源的印尼廠，可望在今年達成轉盈的效果；而巴西廠的營運規模也在擴增，法人估旭源第二季毛利率將維持上季 19.87% 的高水準。

旭源印尼廠在 2025 年 6 月遷入新廠，在今年首季雖然仍虧損，但已達成接近損益兩平，法人也估計旭源印尼廠在 2026 年達成轉盈的營運並對母公司做出獲利貢獻。

而旭源巴西廠在 2025 年營運下滑，在今年以來的營收反轉走揚，對營運也將有較 2025 年爲佳的貢獻。