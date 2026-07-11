鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估上修至58.67元，預估目標價為555元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2026年EPS預估：中位數由57.73元上修至58.67元，其中最高估值75.16元，最低估值38.34元，預估目標價為555元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|75.16(75.16)
|130.67
|203.64
|最低值
|38.34(38.34)
|46.22
|50.89
|平均值
|55.69(55.01)
|78.87
|94.36
|中位數
|58.67(57.73)
|82.64
|75.82
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|393,529,000
|648,399,000
|1,001,765,000
|最低值
|216,962,570
|259,704,190
|325,128,150
|平均值
|306,986,210
|434,601,630
|546,485,380
|中位數
|315,921,500
|448,721,500
|480,253,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|6,613,772
|-5,083,350
|-7,439,634
|14,619,031
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|66,586,520
|34,131,667
|29,892,306
|56,952,275
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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