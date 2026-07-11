鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估上修至58.67元，預估目標價為555元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2026年EPS預估：中位數由57.73元上修至58.67元，其中最高估值75.16元，最低估值38.34元，預估目標價為555元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值75.16(75.16)130.67203.64
最低值38.34(38.34)46.2250.89
平均值55.69(55.01)78.8794.36
中位數58.67(57.73)82.6475.82

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值393,529,000648,399,0001,001,765,000
最低值216,962,570259,704,190325,128,150
平均值306,986,210434,601,630546,485,380
中位數315,921,500448,721,500480,253,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS6,613,772-5,083,350-7,439,63414,619,031
營業收入
(單位：新台幣千元)		66,586,52034,131,66729,892,30656,952,275

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
南亞科435.5+9.97%
美元/台幣32.178+0.46%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
南亞科

65.52%

勝率

#寶塔翻紅

偏強
南亞科

65.52%

勝率

#一紅吃三黑

偏強
南亞科

65.52%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
南亞科

65.52%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty